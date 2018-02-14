14 مادة محظور إدخالها إلى الملاعب في كأس العالم

المواطن - متابعة

أدرج الاتحاد الدولي لكرة القدم عصا السيلفي، ضمن قائمة المواد التي ستمنع من دخول الملاعب، والتي سيكون محظورًا على الجماهير إدخالها إلى ملاعب كأس العالم.

وشملت قائمة الممنوعات 14 مادة تنوعت ما بين أداة موسيقية والعطور.

وضمت القائمة إلى جانب عصا السيلفي، المواد الغذائية باستثناء أطعمة الأطفال، المظلات التي يصل طولها لأكثر من 25 سنتيمترًا بوضع الطي، سترات الإنقاذ، المواد الحادة، الأجهزة الكبيرة المخصصة لوضع الكاميرات عليها، العطور، طائرة الدرون، العبوات المصنوعة من الزجاج، الدراجة الهوائية وسمكات الألعاب النارية، الكراسي القابلة للطي، الآلات الموسيقية، باستثناء الأبواق وحافظات المياه الساخنة.

ودعت اللجنة المسؤولة عن التنظيم إلى الطلب من مسؤولي كل ملعب حفظ الأشياء الممنوعة ضمن قسم المحفوظات الخاص بكل ملعب، على أن يستعيدها الشخص بعد انتهاء المباراة.







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