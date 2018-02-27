140 مستشفى حكوميًا تزاول أعمال التأمين الصحي في مختلف مناطق المملكة

المواطن - الرياض:

تحظى الآن أغلب مناطق المملكة بتوافر مستشفيات تم اعتمادها لمزاولة أعمال التأمين الصحي تحت مظلة نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني ولوائحه التنفيذية والوثيقة الموحدة، إذ بلغ عددها (140) مستشفى تم تهيئتها جميعًا لمواكبة آليات وأنظمة الضمان الصحي التعاوني والتعامل مع شركات التأمين.

وأثنى أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني الأستاذ محمد بن سليمان الحسين على هذه التطورات التي وصفها بالمهمة والملّحة التي تهدف إلى توفير خدمات الرعاية الصحية للمؤمن لهم في المناطق النائية والبعيدة عن المدن الرئيسة التي لا يتوفر بها مستشفيات للقطاع الخاص.

ولفت الحسين إلى أنَّ هذه الخطوة تنطوي على مردودات إيجابية سيجد أثرها المؤمن لهم إذ تتيح فرصًا أوسع لتلقي العلاج في مستشفيات حكومية تحت مظلة التأمين الصحي، داعيًا رجال الأعمال إلى اقتناص الفرص المتاحة من خلال الاستثمار في قطاع خدمات الرعاية الصحية تماشيًا مع التوجه العام حيال خصخصة القطاع الصحي وذلك في إطار الرؤية 2030.

وأكد على أنَّ سوق التأمين الصحي بالمملكة أضحى أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني إذ إن التحدي يتصل بإدارة دفة صناعة سوق التأمين الصحي بكفاءة وفاعلية، مشددًا على حرص المجلس على استكمال آليات تنظيم وضبط سوق التأمين الصحي وضمان الالتزام بنظام الضمان الصحي التعاوني وتعزيز إجراءات حفظ حقوق المؤمن لهم بما يتوافق مع سياسات المجلس التي تسعى لتطوير إدارة العلاقة التأمينية والتقدم بها لتواكب المعايير التي ترضي تطلعات المستفيدين من الخدمة.

وبيَّن أنَّ “المجلس قام بدراسة ديموغرافية مستفيضة لأعداد المؤمن لهم وتوزيعهم الجغرافي واحتياجاتهم ومن ثم أصدر قراره بإلزام شركات التأمين الصحي بتوفير حد أدنى من مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين بهدف ضمان تقديم خدمات التأمين الصحي للمؤمن لهم في كافة مدن المملكة على أن تتضمن كافة مستويات الخدمات الصحية حسب اشتراطات الوثيقة الموحدة وبما لا يقل عن (34) مقدم خدمة طبية تتضمن المستوى الأول للرعاية الأولية والمستويين الثاني والثالث فيما يخص المستشفيات العامة والتخصصية، مرجحاً أن يعزز اعتماد مستشفيات تابعة لوزارة الصحة وتأهيلها لممارسة التأمين الصحي من قدرة شكات التأمين على توسعة شبكة مقدمي الخدمة الصحية المعتمدة ضمن تغطية وثيقتها التأمينية بما يلبي أحد أهم الأهداف التي وضعها المجلس”.

واختتم الحسين أنَّ “جملة أعداد المؤمن لهم بلغت (11,847,950) مؤمنًا له منهم (2,777,798) من السعوديين و (9,070,152) من غير السعوديين يتلقون خدمات الرعاية الصحية من خلال ما يربو على (4,610) مقدمي خدمة صحية و(27) شركة تأمين صحي مؤهلة و(9) شركات إدارة مطالبات”.







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