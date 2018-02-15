15 عامًا يُخفي أنه أعمى عن مديره والسبب!

المواطن- متابعة

طوال 15 عامًا لم يشعر مدير ساليا كاهوات أنه أعمى، إلى أن أصبح عاملًا في حانة لأحد الفنادق المرموقة.

وساليا كاهوات فقد بصره أثناء دراسته وتعثر بذلك حلمه في أن يصبح عاملًا في حانة أو في مطعم.

ولكن على الرغم من ذلك أصر ساليا على تحقيق هدفه حتى حصل على عمل في حانة تابعة لأحد الفنادق المرموقة، لكنه لم يخبر صاحب العمل أنه يرى فقط بنسبة 5%.

وحول سبب إخفائه لمشكلته، أوضح ساليا أن أصحاب العمل لا يرحبون بتوظيف الناس ذوي الاحتياجات الخاصة؛ لأنه يصعب فيما بعد طردهم من العمل، في حال تقصيرهم فيه.

وفي فترات الفراغ، كان ساليا يتدرب في الحانة على تحديد نوع الشراب من شكل القنينة وتمييز الكؤوس بواسطة اللمس والإحساس.

ورغم الإعاقة البصرية ارتقى ساليا في مسيرته المهنية بالحانة، لكن الخوف من كشف حقيقته ظل يشغل باله ما تسبب له بالاكتئاب.

وبعد تغلبه على هذه الأزمة قرر ساليا تأليف كتاب عن مسيرته المهنية بعنوان: “موعد أعمى مع الحياة”، واليوم يشغل منصب مشرف إداري في مدينة هامبورغ الألمانية.







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