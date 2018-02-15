15 وظيفة شاغرة لدى عبداللطيف جميل في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة عبداللطيف جميل المتحدة – عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد (15) وظيفة شاغرة للرجال، بمسمى “موظف خدمات توصيل طرود”، وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها “FEDEX Express” في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة، أو ما يعادلها، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 فبراير 2018م، مشيرة إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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