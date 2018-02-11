150 بحثاً علمياً بملتقى نظم المعلومات الجغرافية

المواطن - سعيد آل هطلاء - الدمام

استقبلت اللجنة العلمية للملتقى للثاني عشر لنظم المعلومات الجغرافية والذي تنظمه جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وبرعاية أمير المنطقة الشرقية أكثر من 150 بحثًا، قدمها عدد من الباحثين من داخل المملكة وخارجها.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع البروفيسور عبدالله بن حسين القاضي، أن ملتقى هذا العام يقام تحت شعار نظم المعلومات الجغرافية في خدمة القطاع العام والمجتمع، ويجمع نخبة من الأكاديميين والباحثين والمهنيين والصناعيين والمختصين وجهات حكومية وخاصة في المجالات ذات الصلة بنظم المعلومات الجغرافية من داخل المملكة وخارجها، مما يتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث المستجدات التقنية والمعرفية وتطبيقاتها العلمية والعملية.

وأضاف أن الملتقى سوف يبحث مواضيع أساسية مرتبطة بهذه التقنية مع التركيز على تطبيقاتها بالمجالات الصحية والبيئية والأمنية والعقارية، وسيشارك فيه عدد من المسؤولين الحكوميين والمتحدثين الرئيسيين من رؤساء هيئات وشركات ذات علاقة بنظم المعلومات، وكذلك مشاركة القطاع الأكاديمي بأبحاث مميزة ذات علاقة بمحاور الملتقى.

كما أوضح القاضي أن المعرض المصاحب للملتقى سيشارك فيه عدد من الوزارات والهيئات والشركات ذات العلاقة من داخل المملكة وخارجها لتعرض فيه أحدث التقنيات والأجهزة والبرمجيات والتطبيقات.

يشار إلى أن الملتقى يقام في الفترة من 24 – 26 رجب 1439هـ الموافق 10 – 12 أبريل 2018م في فندق شيراتون الدمام ، وستقدم فيه عدد من الجلسات العلمية وورش العمل بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين في نظم المعلومات الجغرافية، وقد بلغ عدد حضور خلال العام الماضي أكثر من ألف مشارك.







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