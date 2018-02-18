18 وظيفة شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل التخصصي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد (18) وظيفة صحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأبرز المستشفى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– تقني تخدير (الرياض).

– أخصائي تقنية قلب وأوعية دموية (عدد 4 وظائف/ الرياض).

– مساعد رعاية (عدد 4 وظائف/ الرياض).

– مساعد خدمات الطعام (الرياض).

– صيدلاني ثانٍ (الرياض).

– أخصائي علاج طبيعي (الرياض).

– كبير أخصائيي العلاج الإشعاعي (الرياض).

– كبير أخصائيي التصوير الإشعاعي (الرياض).

– ممرض أول (الرياض).

– أخصائي التصوير الإشعاعي (الرياض).

– ممرض ثانٍ (جدة).

– ممرض ثالث (جدة).

وأوضح المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 فبراير 2018م، ومستمر حتى تاريخ 16 أبريل 2018م.

وأشار المستشفى إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (هنا).







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