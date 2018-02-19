19 صورة وفيديو لرعاية الملك حفل العرضة السعودية

المواطن- الرياض

رعى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الثلاثاء، حفل العرضة السعودية، ضمن فعاليات مهرجان الجنادرية 32.

وبينت صور نشرتها “واس” أداء الملك للعرضة السعودية خلال الحفل.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل بالصالات الرياضية، كان برفقته صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي نائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مكانه في المنصة الرئيسة للاحتفال بدأت العرضة السعودية.

وشارك خادم الحرمين الشريفين في العرضة السعودية، كما شارك فيها أصحاب السمو الملكي الأمراء.

وفي ختام حفل العرضة السعودية تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- رعاه الله- هدية تذكارية تشرف بتقديمها سمو وزير الحرس الوطني.



عقب ذلك غادر خادم الحرمين الشريفين مقر حفل العرضة السعودية، مودعًا بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.

وحضر حفل العرضة السعودية، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز.

كما حضر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو الأمراء.







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