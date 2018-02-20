20 عقدًا لرفع مستوى الخدمات البيئية في جدة بأكثر من 1.1 مليار ريال

المواطن- جدة

وقع المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، اليوم عقود عدد من المشاريع الخدمية التي ستسهم في ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاع البيئي لمدينة جدة، حيث بلغت كلفة المشاريع الموقعة أكثر من 1.1 مليار ريال.

وقال الفضلي: “إن هذه المشاريع تأتي وفق إستراتيجية الوزارة لتحقيق الاستدامة البيئية ضمن الخطط والبرامج الهادفة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بمحافظة جدة، كما أنها تُعد امتدادًا للمشاريع التطويرية والتنموية وفق مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، وأهداف رؤية المملكة 2030، التي أولتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين- حفظهما الله- كل الرعاية والاهتمام”.

وأوضح عبدالرحمن العويس، الرئيس التنفيذي المكلف بشركة المياه الوطنية، أن إبرام عقود قطاع توزيع المياه يعكس اهتمام الحكومة الرشيدة، كما تحظى بمتابعة مستمرة من سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه، ومحافظ محافظة جدة، وبدعم من وزير البيئية والمياه والزراعة، لتخدم شريحة كبيرة من سكان وزوار محافظة جدة.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد بن صالح الغامدي، مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة، أن عدد المشاريع المبرمة بلغت 20 عقدًا، سيستفيد منها مليون نسمة، كما سيتم تنفيذ أكثر من 16 ألف توصيلة صرف صحي منزلية بجدة، مؤكدًا أنه سيتم تسليم مواقع المشاريع فورًا للمقاولين للبدء في التنفيذ، لافتًا إلى أنه تم إعداد برنامج لمتابعة تنفيذها حسب البرنامج الزمني الذي يتراوح بين 18 و24 شهرًا، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن برنامج التحول الوطني، كما تخدم عددًا من الأحياء بجدة، كذلك تهدف لتطوير وتحسين الخدمات البيئية (الصرف الصحي).

وأوضح الغامدي أن جميع العقود الموقعة تختص بتنفيذ خطوط وشبكات وتوصيلات خدمات الصرف الصحي، مبينًا أنها شملت تنفيذ مشروع توصيلات وشبكات صرف صحي بالأحياء الجنوبية الوسطى، وجزء من حي المنتزهات وحي أم السلم، بالإضافة إلى عقد مشروع تنفيذ الخطوط الفرعية والتوصيلات المنزلية للصرف الصحي لحي النسيم 3، وجزء من النسيم 2، كذلك توصيلات منزلية للصرف الصحي لحي بنى مالك (3) بجدة.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ الخطوط الفرعية والتوصيلات المنزلية للصرف الصحي لأحياء بنى مالك (1، 2)، وجزء من أحياء الورود (1، 2، 3)، وتنفيذ الخطوط الفرعية والتوصيلات المنزلية للصرف الصحي لأحياء الفيحاء (3، 4) والورود (3) والثغر (4) والجامعة (3)، والخطوط الفرعية غير المنفذة والتوصيلات المنزلية للصرف الصحي بأجزاء من أحياء الورود (1، 2) والفيحاء (1) وأجزاء من الفيحاء 2، إضافة إلى تنفيذ الخطوط الفرعية والتوصيلات المنزلية للصرف الصحي لأحياء العزيزية والأندلس والروضة وحي العزيزية (9، 11)، وتنفيذ شبكات الصرف الصحي بالأحياء الجنوبية الوسطى، وتنفيذ الخطوط الفرعية والتوصيلات المنزلية للصرف الصحي لحي النسيم 1، وجزء من النسيم 2، وبنى مالك 4، وأحياء الرحاب ومشرفة والحمراء والرويس (3)، وحي الخالدية (1)، وعقد مشروع تصميم وتنفيذ خطوط فرعية وتوصيلات صرف صحي منزلية لحي الصفا رقم (4).







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