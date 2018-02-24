24 ساعة بلا إصابات إنفلونزا الطيور

المواطن - واس

أوضح وزارة البيئة والمياه والزراعة في إيجازها اليومي حول حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8، أن الـ24 ساعة الماضية لم تسجيل إصابة في المملكة.

وبينت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ 7084 عينة جمعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 124 حالة إيجابية، وتم التخلص من 17864 طائرًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد البلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 3 بلاغات، فيما بلغ عدد الاستفسارات 14 استفسارًا، وستستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.







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