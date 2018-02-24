24 صانع قرار يطرحون أوراق أعمالهم في ملتقى ريادة الأعمال

المواطن- واس

يستقطب الملتقى الثاني لريادة الأعمال الذي ينظمه معهد الملك سلمان لريادة الأعمال في مدينة الرياض خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس المقبل، مجموعة من صانعي القرار والمتحدثين المختصين في قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية من خلال ثمان جلسات يقدم خلالها 24 متحدثًا محليًا ودوليًا أوراق عملهم على طاولة الملتقى.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور نبيل الحارثي أنه قد تم اختيار أوراق العمل والمتحدثين بناء على خبرتهم وتخصصهم في مجالات متعددة تساهم فقي زيادة الوعي بأهمية ريادة الأعمال وإعطاء الفرص والدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع حاجات المملكة في الفترة القادمة.

وأفاد بأن الملتقى تتواءم جلساته مع المتغيرات الاقتصادية الحالية في قطاع ريادة الأعمال، حيث سيبحث موضوعات: أهمية رأس المال البشري في تطوير ريادة الأعمال “التعليم، الجامعات”، تطوير منظومة الإبداع والابتكار الملكية الفكرية وترخيص التقنية وتطوير التقنية والنمذجة وريادة الأعمال “التشريعات، الأنظمة، الدعم اللوجستي”، الذكاء الاصطناعي وأهميته في مشاريع ريادة الأعمال المستقبلية، الاستثمار والتمويل “المستثمرين النبلاء، صناديق الدولة”، وتسويق براءات الاختراع ودورها في التنوع الاقتصادي، الاتجاهات في ريادة الأعمال ضمن رؤية 2030 “الطاقة، الترفيه”، تحفيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص بما يضمن التنوع الاقتصادي.

وأشار إلى أن الملتقى سيضم نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين المختصين من بينهم: رئيس مركز ريادة الأعمال في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدكتور جوردان كانويل ، والمشرف العام المكلف لوحدة التحول الرقمي ديمة اليحيى، إضافة إلى رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور خالد السبتي، والدكتورة لطيفة العبد الكريم التي سوف تتحدث عن مجال الذكاء الاصطناعي وأهميته في مشاريع ريادة الأعمال، وعميد كلية محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال الدكتور نبيل كوشك، وغيرهم من المتحدثين وأصحاب التجارب الأكاديمية والعملية من الرواد في مجال ريادة الأعمال.







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