3 إصابات بإنفلونزا الطيور خلال 24 ساعة

المواطن - واس

أعلن الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 ,تسجيل 3 إصابات في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في الرياض والدمام والزلفي.

وبينت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ 7503 عينات جمعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 129 حالة إيجابية، وتم التخلص من 114.062طيراً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية , منها 110 آلاف طير في مشروع دواجن ، و 4062 طيراً في التربية ريفية.

كما أوضحت الوزارة أن عدد البلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 7 بلاغات ، فيما بلغ عدد الاستفسارات 19 استفساراً، وستستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.







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