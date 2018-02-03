3 إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور في 24 ساعة

المواطن - واس

كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8, عن تسجل ثلاث إصابات في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في محافظة الخرج.

وبينت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ 9472 عينة، جمعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 143 حالة إيجابية، في حين جرى التخلص من 10473 طيراً خلال الـ24 ساعة الماضية.

فيما جاء عدد البلاغات الواردة للوزارة خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 بلاغات، في حين أُجيب على 17 استفسارات، مؤكدةً أن الحملات التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.







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