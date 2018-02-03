3 تحذيرات جديدة من الإنذار المبكر

المواطن- الشمالية

حذر الإنذار المبكر، من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة القصيم، وتحديدًا على عنيزة.

وأوضح الإنذار المبكر أن الحالة مستمرة حتى يوم غد في تمام الواحدة صباحًا.

كما حذر الإنذار المبكر من ​​نشاط في الرياح السطحية تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة تتسبب في شبه انعدام الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم، على منطقة الشمالية وتحديدًا طريف.

وأيضًا، حذر الإنذار المبكر من نفس الحالة على رفحاء، وتستمر حتى غدًا في تمام الخامسة عصرًا.

وفي وقت سابق اليوم، وجَّه مركز الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرات جديدة إلى المواطنين والمقيمين في منطقة الجوف، بسبب نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

ولفت الإنذار المبكر إلى أن الرياح تحدّ من مدى الرؤية الأفقية ليصل إلى أقل من كيلومتر، خاصة خلال النهار، حيث تشمل الحالة طبرجل وسكاكا والأجزاء المجاورة، وتبدأ في الواحدة من صباح الأحد حتى الخامسة من عصر نفس اليوم.

وتابع الإنذار المبكر أن هناك نشاطًا للرياح السطحية، تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة، يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من (1) كم.

وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

وتوقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، والجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي القصيم وحائل.

ولفتت إلى أن هطول الأمطار الرعدية سيستمر على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وكذلك على أجزاء من منطقة الرياض.

وتابعت أن الفرصة تتهيأ لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.







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