3 جامعات في الرياض تعلن #تعليق_الدراسه اليوم بسبب الطقس

المواطن- الرياض

أعلنت جامعة اليمامة تعليق الدراسة اليوم الأحد؛ بسبب الطقس غير المستقر.

كما أعلنت الجامعة العربية المفتوحة في الرياض تعليق الدراسة، وأيضًا علقت جامعة شقراء الدراسة في جميع فروعها.

ويأتي تعليق الدراسة بناء على تنبيهات الرئاسة العامة للأرصاد وإدارة الدفاع المدني عن حالة الأجواء الممطرة في منطقة المدينة المنورة.

وفي وقت سابق، أكد الإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

وأوضح الإنذار المبكر أن الحالة مستمرة حتى اليوم الأحد في الخامسة مساءً، على مناطق الدوادمي وعفيف.







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