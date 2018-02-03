3 جهات تبحث موقف تعليق الدراسة غدًا

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة.

يترقب العديد من المواطنين أن تعلن عدد من الجهات التعليمية بمنطقة مكة المكرمة استمرار تعليق الدراسة من عدمه بسبب الظروف الجوية التي تشهدها اليوم والمتوقع استمرارها غدًا.

هذا وبينت المصادر أن هناك اجتماعًا بشأن دراسة إمكانية تعليق الدراسة غداً ممثلة بإدارات الأمن والسلامة مع مندوب الإمارة والأرصاد.

وكانت عدة مدن في منطقة مكة شهدت موجة من الغبار تم على أثرها تعليق الدراسة.

وفي وقت سابق حذَّرت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة مستخدمي الطرق، وطالبتهم بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، وذلك بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة.

ودعا المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، جميع المواطنين والمقيمين، خاصة من لديهم أمراض تنفسية، بعدم مغادرة منازلهم والتعرّض للغبار والأتربة.

والمعروف أن تعليق الدارسة هو إجراء وقائي يتم وفق دليل معتمد من وزارتي التعليم والداخلية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

ووفقًا للدليل المعتمد فإن تعليق الدراسة يتم في حالتين فقط، وهما: وجود تنبيه متقدم، أو تحذير من ظواهر جوية بناء على تقارير الأرصاد.

” المواطن ” سوف توافيكم بالتفاصيل لاحقًا.







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