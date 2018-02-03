3 حلول.. إغلاق طريق سلطانة الطالع في المدينة جزئيًّا لمدة 60 يومًا

المواطن- المدينة المنورة

أعلن المرور إغلاق طريق سلطانة الطالع في المدينة المنورة جزئيًّا لمدة 60 يومًا.

وأوضح المرور، في بيان له، أنه نظرًا للبدء بمشروع تطوير وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية شمال المدينة، سيتم إغلاق الطريق اعتبارًا من يوم غد الأربعاء الساعة الواحدة ليلًا ولمدة 60 يومًا، وذلك للمرحلة الأولى للمتجه لطريق خالد بن الوليد.

وأوضح المرور أنه سيتم تحويل القادمين من الدائري الثاني من دوار السلام ودوار القبلتين للخروج من مخرج الدائري باتجاه إشارة سلطانة، وأخذ الدوران ومن ثم العودة لدوار القبلتين حسب اللوحات التوجيهية.

أما القادمين من الدائري الثاني من جهة الشرق، سواء دوار نيسان أو القارات، فيمكنهم الدخول إلى طريق سلطانة بعد مدخل محطة النسيم والمدخل المؤدي لدوار مشاري- مدخل ديرسن.

وبالنسبة إلى القادمين من الحرم باتجاه سلطانة إما الاتجاه يمينًا باتجاه الدائري الثاني والدوران من تقاطع عثمان بن عفان من أمام مجمع القارات والعودة حسب التوجيهات، أو الاتجاه يسارًا إلى الدائري الثاني غربًا.







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