3 فئات مشاركة في ماراثون الرياض

المواطن - محمد سمعه

كشفت الهيئة العامة للرياضة عن الفئات المخصصة للمشاركة في ماراثون الرياض الدولي.

وأعلنت هيئة الرياضة عبر حسابها الرسمي على تويتر عن الفئات الثلاث والتي ستشارك في السباق، حيث ستشارك فئات المحترفين حتى 21 كيلومتراً.

وستشارك فئات الهواة حتى 8 كم، بينما ستشارك فئة المتعة حتى 4 كم.

وأعلنت هيئة الرياضة في وقت سابق عن أن ماراثون الرياض سينطلق يوم 24 فبراير الجاري في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وسيبدأ الماراثون من جامعة الملك سعود وينتهي في المكان نفسه.

يذكر أن هيئة الرياضة كانت قد نجحت في تنظيم بطولة سباق الأبطال للسيارات يومي 2 و3 فبراير الجاري، حيث أقيم السباق على ملعب الملك فهد الدولي.







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