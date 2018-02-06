309 ملايين ريال مشروعات دشنها أمير عسير بطريب

المواطن - سعيد آل هطلاء - طريب

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم، عدداً من المشروعات التنموية في محافظة طريب بأكثر من ٣٠٩ ملايين ريال.

وفور وصول سموه مقر الحفل في مركز الأمير فيصل بن خالد الحضاري بالمحافظة، بدئ الحفل الخطابي المعدّ بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى محافظ طريب متعب بن عبدالله المتعب كلمة ثمن خلالها دعم ومتابعة سمو أمير المنطقة المستمر لبرامج وفعاليات محافظة طريب والمشروعات التنموية بالمحافظة، مشيداً بما تحظى به محافظة طريب من نهضة تنموية في شتى المجالات من لدن القيادة الحكيمة أسوة بالمحافظات الأخرى في المنطقة.

بعد ذلك عقد اجتماع للمجلس المحلي برئاسة سموه, حيث ناقش المجتمعون عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها الطرق بالمحافظة والمراكز التابعة لها وإيجاد فروع للجهات الحكومية الخدمية والأمنية ( الضمان الاجتماعي – الأحوال المدنية – مكافحة المخدرات – النيابة العامة – إدارة الطرق والنقل – فرع لإدارة المياه – الجوازات – بلدية لمركز الضمة – بلدية لمركز الخنقة – مكتب خدمات بلدية لمركز الغضاء)، إلى جانب إيجاد كليات لجامعة الملك خالد ( للبنين – بنات ) بمحافظة طريب، والتأكيد على ما سبق حول إيجاد مستشفى عام بمحافظة طريب، ومناقشة إيجاد المدينة الصناعية بمحافظة طريب بناء على توجيه صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير رقم 15532 في 28/4/1437هـ.

عقب ذلك دشن الأمير فيصل بن خالد المشروعات التنموية بالمحافظة والتي شملت، مشروعات قطاع التعليم بمحافظة طريب بإجمالي 25.219.960 ريالاً، وتتضمن مبنى مكتب التعليم بالمحافظة بتكلفة 7.000.000ريال، ومبنى مدرسة تميم الداري للتحفيظ بمركز المضة بمبلغ 7.690.000 ريال، ومبنى مدرسة متوسطة ذات الصواري بعرقة آل سليمان بقيمة 2.588.460 ريالاً، ومبنى مدرسة عمرو بن الجموح بمركز الخنفة بتكلفة 2.467.000 ريال، إضافة إلى مبنى مدرسة ثانوية سعيد بن عامر بمركز ملحة الحباب بإجمالي 2.500.00ريال، وصالات متعددة الأغراض بقيمة 2.974.500 ريال.

وبلغت إجمالي المبالغ لمشروعات قطاع البلدية في محافظة طريب 86.911.883 ريالاً، واشتملت على إنشاء مركز حضاري وساحات بلدية بإجمالي 11.612.305 ريال، وسفلتة وأرصفة وإنارة بمبلغ 20.599.865 ريالاً، وشبكة الحاسب ونظم المعلومات بمبلغ 1.618.663 ريالاً، إلى جانب تطوير المخططات والتحسين والتجميل بمبلغ 16.337.438 ريالاً، وإنشاء جسور وعبارات ودرء أخطار السيول 11.767.607 ريالات، وإنشاء أسواق للخضار واللحوم بقيمة 2.566.760ريالاً، إضافة إلى إنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات وممرات المشاة بقيمة 3.462.195 ريالاً، ومشروعات الصيانة بتكلفة 18.272.304 ريالات.

فيما بلغ إجمالي المشروعات المنفذة لقطاع المياه بمحافظة طريب 109.002.830ريالاً، وتضمنت إنشاء خزان تجميع ومحطة توزيع للمياه بمبلغ 29.101.708ريالات، وإنشاء مصدات السيول بوادي طريب بتكلفة 3.621.000 ريال، ومشروع الخط الناقل من محطة التنقية إلى مركز الصبيخة بإجمالي 24.445.950 ريالاً، وإنشاء محطة الضخ الرئيسية مع أنظمة والمراقبة بتكلفة 3.873.925 ريالاً.

بعد ذلك استمع سمو أمير منطقة عسير والحضور إلى عدد من القصائد الشعرية بهذه المناسبة، ثم شاهد الجميع فيلماً مرئياً عن محافظة طريب.

وفي نهاية الحفل كرّم سمو الأمير فيصل بن خالد أعضاء المجلس المحلي المنتهية مدتهم، كما تسلّم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.







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