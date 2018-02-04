4 أهداف أمام الأهلي السعودي في مباراة الجزيرة الإماراتي

المواطن – مروة نبيل

يلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي مع نظيره الجزيرة الإماراتي يوم غد الاثنين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2018.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي أمام نظيره الجزيرة الإماراتي وأمامه عدة أهداف يسعى لتحقيقها، أولها الفوز على فخر أبو ظبي وحصد ثلاث نقاط مهمة في مشوار الراقي ببطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

وافتتح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، بالفوز على تراكتور تبريز الإيراني على ملعب السيب الرياضي في العاصمة العمانية مسقط، بهدف نظيف سجله النجم مهند عسيري.

ويأمل النادي الأهلي السعودي تحقيق الفوز الثاني على التوالي في بطولة دوري أبطال آسيا 2018، خاصة أن مباراة الجزيرة الإماراتي ستكون على أرض الراقي ووسط جماهيره، لذلك سيكون مُطالبًا بالثلاث نقاط.

ويسعى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي الحفاظ على سجلهم الخالي من الهزائم أمام فريق الجزيرة الإماراتي حيث سبق وأن تقابل الفريقان في 3 مباريات من قبل ببطولة دوري أبطال آسيا وفاز الراقي فيها جميعًا.

فوز الأهلي السعودي على الجزيرة الإماراتي سيفض اشتباك صدارة المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا 2018، حيث يتقاسم الراقي وفخر أبو ظبي الصدارة بثلاث نقاط لكل منهما، ولذلك ستكون مباراة الغد مهمة للنادي الأهلي السعودي.

ويتصدر الجزير الإماراتي ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط، يليه النادي الأهلي السعودي بنفس عدد النقاط، ثم الغرافة القطري بدون نقاط، وتذيل الترتيب فريق تراكتور تبريز الإيراني دون أي نقطة أيضًا.

قد تكون مباراة الأهلي السعودي والجزيرة الإماراتي في دوري أبطال آسيا 2018 حاسمة للمدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، حيث يأمل تحقيق الفوز في لقاء الغد؛ من أجل كسب ثقة الجماهير عقب التعادل الأخير أمام الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين.







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