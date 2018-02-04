4 مطالب خلال جولة رئيس بلدية أحد رفيدة.. والطوق يعد بالحل

المواطن- فهد القحطاني- أحد رفيدة

تفقد رئيس بلدية محافظة أحد رفيدة، محمد سالم الطوق، عدة أحياء ومخططات شرق المحافظة الاثنين الماضي، حيث التقى عددًا من المواطنين.

ومن ضمن تلك المخططات التي زارها الطوق مخطط لزمة، حيث أخذ جولة في المخطط واستمع لمطالب المواطنين وما يحتاجونه من إصلاحات وخدمات يفتقدها أهالي الحي منذ عقود طويلة لم تنجزها الإدارات السابقة ومنها سفلتة ما تبقى في الحي وإنارته ورصف الجزيرة الوسطية الخاصة بالشارع العام وإنشاء حديقة بالحي.

ووعد رئيس البلدية بتلبية المطالب في أقرب وقت، موجهًا المختصين بالبلدية بتلبية مطالب المواطنين واحتياجاتهم والعمل على توفير المعدات والآليات وإنهاء كل مطالبهم في جميع المخططات بشرق المحافظة.







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