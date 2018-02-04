4 وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

المواطن- خالد الأحمد

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك في محافظة جدة.

وأبرز البنك أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة الأصول العلاجية: درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، التمويل).

– مساعد أول- تقييم مخاطر الائتمان والرصد: درجة الماجستير في تخصصات: (المالية، أو الإدارة، أو الأعمال التجارية).

– مساعد فني: الدرجة الجامعية في تخصص المالية، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير أول- مخاطر الائتمان والسوق: درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المالية، أو الاقتصاد المالي).

وأوضح البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 5 مارس 2018م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة (هنا).







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