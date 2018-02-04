4 وظائف شاغرة لدى شركة إريكسون في الرياض

4 وظائف شاغرة لدى شركة إريكسون في الرياض

2018/02/16
الساعة 8:50 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة إريكسون “Ericsson”- المتخصصة بمجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير خدمة التوصيل.
– مهندس دعم شبكة العملاء.
– مدير خط بناء الشبكة.
– مستشار قانوني أول.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 فبراير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 




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