4 وظائف شاغرة لدى شركة إريكسون في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة إريكسون “Ericsson”- المتخصصة بمجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير خدمة التوصيل.

– مهندس دعم شبكة العملاء.

– مدير خط بناء الشبكة.

– مستشار قانوني أول.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 فبراير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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