4 وظائف شاغرة لدى شركة إريكسون في الرياض

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت شركة إريكسون “Ericsson”- المتخصصة بمجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير خدمة التوصيل.
– مهندس دعم شبكة العملاء.
– مدير خط بناء الشبكة.
– مستشار قانوني أول.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 فبراير 2018م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)