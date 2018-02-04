4 وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى تخصصي الدمّام

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمّام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس فأدنى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمّام.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي جودة المختبرات.

– أخصائي إدارة المخاطر.

– مخطط التموين الطبي.

– سائق.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 فبراير 2018م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 23 أبريل 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول من (هنا)







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