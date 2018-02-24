4294 زيارة تفتيشية على قطاع الإيواء السياحي توقع 784 مخالفة

المواطن- الرياض

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أن الوزارة نفذت 4294 جولة تفتيشية على قطاع الإيواء السياحي ” الشقق الفندقية ” في مناطق المملكة كافة؛ بهدف التحقق من الالتزام بتوطين المهن المقصور العمل فيها على السعوديين في القطاع.

وبيّن أباالخيل، أن الجولات التفتيشية أسفرت عن التزام 3592 منشأة بنسبة 84%، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 702 من المنشآت بنسبة 16%، وذلك خلال شهر ربيع الثاني من العام الجاري، بحسب وكالة “واس”.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الفرق التفتيشية ضبطت 784 مخالفة منها 706 مخالفات توطين بنسبة 90% من إجمالي المخالفات، بينما بلغت المخالفات الأخرى 78 مخالفة بنسبة 10% من إجمالي المخالفات المضبوطة.

وأكد أن الوزارة مستمرة في حملاتها التفتيشية على عدة قطاعات بما فيها قطاع الإيواء السياحي؛ للتأكد من التزامها بقرار التوطين”، مؤكدًا أن الوزارة تحرص على إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا القطاع.

ودعا المتحدث الرسمي عملاء الوزارة إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفات التوطين من خلال الموقع الإلكتروني “معا للرصد”، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، مضيفًا أنه يمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء (19911).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :