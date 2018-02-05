5 أسئلة مهمة وجهها السعوديون إلى حساب المواطن

المواطن- عبدالرحمن دياب

أجاب برنامج حساب المواطن على العديد من الاستفسارات التي تخص الدعم، وتؤرق المواطنين، منها أسباب عدم نزول الدفعة الثالثة في حساب البعض، وأيضًا كيفية احتساب الدعم في حال الموافقة على الأهلية.

ورصدت “المواطن” 5 أسئلة هي الأبرز التي أجاب عنها حساب خدمة العملاء، التابع لبرنامج حساب المواطن على “تويتر”.

لم يتم إيداع الدفعة الثالثة من الدعم رغم نزولها في الدفعات السابقة.. ما السبب؟

عدم نزول الدفعة الثالثة تعني وجود تغير في البيانات أدى إلى عدم استحقاقك لهذه الدفعة.

كيف يتم إتمام التسجيل في البرنامج؟

لإتمام تسجيلك لابد من إرفاق مستندين، الأول باسمك والثاني باسم العائلة.

كيف يتم إبلاغ المستفيد بنتيجة الأهلية؟

يتم إبلاغك بنتيجة أهليتك من خلال رسالة نصية أو عن طريق حسابك (قائمة دراسة الأهلية).

ما آلية احتساب الدعم؟

يتم احتساب الدعم من تاريخ صدور الأهلية والاستحقاق، من غير احتساب الدفعات السابقة.

هل يتم الإفصاح عن بدل الغلاء والعلاوة السنوية ضمن مصادر الدخل؟

يتم فقط الإفصاح عن العلاوة السنوية من ضمن الدخل ولا يتطلب إضافة بدل غلاء المعيشة.







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