5 أمراء شباب في مفاصل المناطق والديوان.. استثمار الدولة في الجيل الجديد من الأسرة المالكة

المواطن - محمد عامر

أولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- جيل الشباب من الأسرة المالكة جل اهتمامه وعنايته وتمكينهم؛ إيمانًا منه بأهمية دورهم واستثمارهم في عجلة التنمية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم.

ومنذ توليه مقاليد الحكم سعى الملك سلمان في تنفيذ رؤيته من خلال حضور جيل الشباب من الأسرة المالكة لمجالسه واستقبالاته فضلًا عن جولاته الخارجية، بالإضافة إلى الدفع بهم في كافة مفاصل الدولة من أجل أن تكون دولة شابة متوثبة نحو المستقبل.

وتأتي الأوامر الملكية بتعيين أمراء شباب في تولي حقائب إمارات المناطق كأمراء ونواب لأمرائها مواصلة لتعيين أكبر دفعة من الجيل الثالث في 23 إبريل 2017 في إمارات المناطق؛ حيث تم الدفع بنحو 10 أمراء من الشباب دفعة واحدة، وهو ما لمسه المواطنون في تلك المناطق من دفع للتنمية.

وكان الملك سلمان قد أصدر اليوم أوامره الملكية الكريمة بتعيين 5 أمراء جدد في مناصب قيادية، شملت تعيين الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أميرًا للجوف، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود مستشارًا بالديوان الملكي، والأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة عسير، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة حائل، والأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود مستشارًا بالديوان الملكي.







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