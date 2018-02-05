5 شروط.. أرامكو تعلن موعد التسجيل في برنامج التدرج لخريجي الثانوية

المواطن- الرياض

كشفت شركة أرامكو موعد بدء التسجيل في برنامج التدرج لخريجي المرحلة الثانوية.

وتم تصميم برنامج التدرج المهني لتوفير التدريب لخريجي الثانوية السعوديين وإعدادهم للالتحاق بوظائف مختلفة بحسب مستوياتهم الأكاديمية في أرامكو السعودية.

ولفتت أرامكو، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن البرنامج يوفر للمشاركين التدريب على المهارات الأكاديمية والوظيفية اللازمة لضمان نجاحهم في وظائفهم المستقبلية. وأن الفترة الزمنية للبرنامج تختلف حسب المسار الوظيفي، ولكن عادة تستغرق عامين.

وأضافت أن التدريب الأكاديمي يشمل اللغة الإنجليزية والرياضيات ومهارات الكمبيوتر، والصحة والسلامة، لافتةً إلى أن التدريب على المهارات الوظيفية يعتمد على المسار الوظيفي الذي يتبع له المشارك.

وتابعت الشركة في إعلانها، أنه يجب على خريجي الثانوية (علوم طبيعية، علوم شرعية، تجارية وصناعية) أن يتوفر لديهم المتطلبات التالية:

أن يكون معدل الثانوية 75 فأعلى.

أن تكون درجة اختبار القدرات 70 فأعلى (يقدمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي).

ألا يزيد عمر المتقدم عن 24 سنة هجرية.

أن تكون سنة التخرج من الثانوية: (1435/ 1436)، (1436/ 1437)، (1437/ 1438)، (1438/ 1439).

أن يرفق مع الطلب سجل المخالفات المرورية للسنتين الماضيتين والصادر من الإدارة العامة للمرور

وبينت أرامكو أن المتقدم سيحصل على العديد من المميزات، وهي:

الميزات المكتسبة أثناء الدراسة كمتدرج:

راتب شهري

توفير السكن بحسب خطة الشركة

مواصلات مجانية على حافلات أرامكو السعودية

رعاية طبية مجانية، وفقًا لخطط الشركة

الميزات المكتسبة كموظف في الشركة:

راتب شهري لكل شهر ميلادي، بالإضافة لراتب إضافي خلال شهر رمضان

بدل سكن سنوي

إمكانية الحصول على راتب إضافي سنوي

إجازة سنوية مدتها 30 يومًا، بالإضافة إلى العطل الرسمية حسب تقويم أيام العمل الخاص بالشركة.

وقالت: إنه سيفتح باب التسجيل عند الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء (6 يونيو 2018)، ويستمر إلى الساعة الثالثة مساءً من يوم الاثنين (11 يونيو 2018).

لمزيد من التفاصيل بشأن البرنامج، الدخول على الرابط التالي هنا







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