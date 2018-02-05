5 شروط ضمن مقترح منح الجنسية السعودية لأبناء المواطنات

المواطن - الرياض

لا تزال ردود الفعل المتباينة حول المطالبات بتعديل نظام الجنسية السعودية بما يسمح بمنح أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب الجنسية.

وتضمنت المقترحين المقدمين إلى المجلس خمسة شروط هي:

أن يكون طالب الجنسية راشدًا

أن يكون مقيمًا لمدة 10 سنوات متتالية إلا لظروف الدراسة أو عمل الأب أو الأم بالخارج وإثبات ذلك بوثائق رسمية.

أن يتخلى عن جنسية الأب رسميًا.

أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه جنائيًا أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر.

فيما تضمن الشرط الأخير أن يجيد اللغة العربية.

وكان مجلس الشورى خلال جلسته التي عُقدت الثلاثاء الماضي على ملاءمة دراسة تعديل نظام الجنسية المقدم من عددٍ من الأعضاء.

وأعلن المجلس الموافقة على ملاءمة دراسة مقترحي التعديلات على نظام الجنسية السعودية المقدمين من عدد من أعضاء الشورى استناداً للمادة ٢٣ من نظام المجلس حيث ستقوم اللجنة الأمنية بدراسة التعديلات بشكل مفصل ثم تعود بتقرير شامل إلى المجلس لمناقشة المقترح من مختلف جوانبه واتخاذ القرار المناسب بشأنه.







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