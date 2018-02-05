5 نجوم سطّروا إنجازات من الذهب في تاريخ الكرة السعودية

المواطن - محمد سمعه

تملك كرة القدم السعودية العديدَ من النجوم البارزين، والذين سطروا التاريخ وكتبوا أسماءهم بحروف من نور في قلوب وعشاق الكرة السعودية.

ونبدأ بالحديث عن الأسطورة ماجد عبدالله نجم نادي النصر السابق، والذي تألق وقدم أروع أداء وحقق الكثير من النتائج الإيجابية مع العالمي ومع المنتخب السعودي.

وحقق ماجد عبدالله مع الأخضر لقب كأس أمم آسيا في عام 1984 للمرة الأولى في تاريخ الأخضر، كما نال لقب كأس الملك في مناسبات عديدة مع النصر بجانب الفوز ببطولة الدوري السعودي.

وحصد ماجد عبدالله لقب هداف الدوري السعودي في 6 مناسبات.

أما النجم الثاني والذي لمع في سماء الكرة السعودية هو اللاعب فؤاد أنور نجم نادي الشباب السابق، والذي سطّر تاريخًا مميزًا له مع ناديَي الشباب والنصر ومع المنتخب السعودي.

ويعد فؤاد أنور اللاعب الوحيد الذي مثَّل الفئات المختلفة للمنتخب السعودي من فئة الناشئين وحتى الفريق الأول.

فاز أنور بلقب الدوري السعودي في 3 مناسبات كما نال لقب كأس ولي العهد في 3 مناسبات.

حقق فؤاد أنور لقب كأس العالم للناشئين في عام 1989 مع المنتخب السعودي للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية، كما فاز بلقب كأس الخليج وكأس أمم آسيا مع الأخضر من قبل.

نجح فؤاد أنور في الحصول على لقب أفضل لاعب عربي في عام 1993، كما أصبح أول لاعب سعودي يسجل هدفين في بطولة واحدة بكأس العالم وكان ذلك في عام 1994.

أما النجم سعيد العويران لاعب الشباب السابق فسطر تاريخًا مميزًا له وهو من لُقب بلقب مارادونا العرب بعد هدفه الجميل والشهير في مرمى المنتخب البلجيكي في مونديال 1994 في أميركا.

وحقق سعيد العويران مع نادي الشباب لقب الدوري السعودي 3 مرات كما فاز بكأس الكؤوس الآسيوية في عام 2001.

اختير هدف سعيد العويران في مرمى بلجيكا كأفضل هدف في مونديال 1994، كما كان هدف العويران في بلجيكا سادس أفضل هدف في تاريخ كؤوس العالم.

ونتحدث عن النجم سامي الجابر وهو أحد نجوم الهلال والمنتخب السعودي خلال أكثر من 25 عاماً حيث فاز بلقب كأس آسيا مع الأخضر في عام 1996، كما نال لقب هداف الدوري الممتاز في مناسبتين .

وسبق أن تم اختيار الجابر سفيرًا للنوايا الحسنة من قبل الأمم المتحدة في عام 2005.

نجم آخر ترك بصمة مميزة في تاريخ كرة القدم السعودية وهو النجم نواف التمياط لاعب الهلال والأخضر السابق والذي نال لقب الدوري السعودي في 5 مناسبات.

كما فاز بكأس ولي العهد في 3 مناسبات وحقق لقب دوري أبطال آسيا في مناسبة واحدة في عام 2000 مع الزعيم.

كما نجح التمياط في نيل لقب أفضل لاعب سعودي في عام 2000 وأفضل لاعب في دوري أبطال آسيا في العام ذاته.

وشارك التمياط كذلك في تأهل المنتخب السعودي إلى المونديال 3 مرات أعوام 1998 و2002 و 2006.







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