5 وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية بالرياض وجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس استراتيجية البتروكيماويات (الرياض): درجة الماجستير في تخصصات: (الإدارة العامة، والاقتصاد، والهندسة)، أو غيرها من المجالات ذات الصلة.

– مستشار ثان- في التسويق والعلامات التجارية (الرياض): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التسويق، إدارة الأعمال).

– مسؤول الموازنة العامة (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– محلل ثان- في محاسبة الخزينة (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– مدير- تحسين الخدمات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (نظم المعلومات الإدارية، أو الهندسة الصناعية).

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 فبراير 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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