5 وظائف شاغرة لدى شركة إميرسون بالشرقية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة إميرسون الدولية “Emerson”، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع الشركة والشركات التابعة لها بالمملكة في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير تطوير الأعمال ما بعد البيع.

– خبير الضغط وسلامة صمامات.

– مسؤول أول المواهب.

– رئيس الحسابات الإستراتيجية- البتروكيماويات.

– مدير الحسابات الإستراتيجية- عمليات النفط في المنطقة الشمالية.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 فبراير 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول (من هنا).







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