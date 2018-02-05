5 وظائف للجنسين بفروع جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للجنسين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في محافظة جدة.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشغل رسومات أول (للنساء).

– مساعد إداري ثان (للنساء).

– أخصائي مراقبة الممتلكات ثان (للرجال).

– فني حاسب (للرجال).

– ممرضة تنسيق للعيادات (للنساء). وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الخميس الموافق 6 جمادى الثانية 1439هـ، والتقديم مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 11 رجب 1439هـ.

وأشارت الجامعة إلى أنَّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من (هنا )







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