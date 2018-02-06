6 أيام تفصلنا عن صرف راتب فبراير.. 5 نصائح للتوفير والادخار والاستثمار

المواطن - الرياض

يترقب الموظفون في المملكة إيداع راتب شهر فبراير الحالي، والذي من المقرر أن يتم إيداعه في حساباتهم البنكية يوم الثلاثاء المقبل.

ويوافق موعد صرف راتب الشهر الحالي يوم الثلاثاء 27 فبراير 2018، وذلك بعد إلغاء نظام الأبراج الذي كان معمولا به في المملكة خلال الفترة الماضية.

وكانت وزارة المالية أعلنت توحيد موعد صرف الرواتب ليكون يوم 27 من كل شهر ميلادي بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتوحيد موعد صرف الرواتب.

يذكر أن وزارة المالية أعلنت الشهر الماضي إيداع الرواتب في حسابات الموظفين يوم الأحد 28 وذلك حيث وافق يوم 27 يوم السبت إجازة رسمية في المملكة.

وكانت قد صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.

وينصح خبراء الاقتصاد باتباع سياسات اقتصادية في إنفاق الراتب، لتحقيق أفضل إنفاق ممكن، وادخار بعض المال للاستثمار فيما بعد.

من أهم نصائح الادخار للحفاظ على الراتب:

1- التنظيم المالي: وذلك بتحديد الأولويات وتجنب شراء الأشياء التي لا نحتاج إليها.

2- التخفيضات: حيث تَقلّ الأسعار ويزيد المعروضُ بنفس الجودة ولكن بأسعار أقل من المعتاد.

3- تناول طعامك في المنزل: فهو أقل تكلفة وأكثر فائدة من تناول أطعمة المطاعم.

4- ترشيد استهلاك الكهرباء والماء: ينعكس ذلك بالتأكيد على فاتورة الاستهلاك.

5- الاستثمار: في حالة توفّر قدر معقول من المال ينصح باستثمار هذا المال في مشروع بعد إعداد الدراسات اللازمة؛ وذلك حتى يدور رأس المال مع عجلة التنمية وعملية البيع والشراء، ولا تقلّ قيمته في حالة تركه دون استثمار.







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