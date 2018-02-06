6 حيل للوقاية من خطر احتراق شاحن الجوال

المواطن - الرياض

قد يتسبب شاحن الجوال في حدوث حرائق إذا ما كان غير مناسب للهاتف أو غير مناسب للمواصفات القياسية التي تراعي جهد التيار الكهربائي.

ولتفادي مخاطر احتراق الشواحن دعا الدفاع المدني إلى اتباع بعض التعليمات التي تسهم في حماية الإنسان من مخاطر الشواحن بشكل عام منها:

استعمال الشاحن المناسب لنوع الهاتف.

استخدام شاحن مطابق للمواصفات السعودية.

تجنب وضع الجهاز على مواد ترتفع درجة حرارتها مثل المفروشات التي تزيد من احتمالية الاشتعال.

عدم وضع الجهاز بجوار الرأس أثناء النوم لتفادي الأضرار الصحية.

عند تلف أي جزء من الشاحن يجب التوقف عن استعماله.

تركيب كاشف للحريق في المنزل الأمر الذي يساعد على تلافي الأضرار الناتجة عن الحرائق.







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