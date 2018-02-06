6 ورش للتعريف ببرنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا للابتعاث

المواطن - فهد الدوسري - العلا

دشنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اليوم، حملة لتعريف أهالي محافظة العلا ببرنامج الابتعاث الذي أطلقته الهيئة الشهر الماضي بهدف تطوير قادة ورواد أعمال مؤهلين من أبناء وبنات المحافظة لقيادة حركة التنمية فيها بما يسهم في تعزيز المكانة التاريخية والسياحية للمحافظة.

وتتضمن الحملة إقامة 6 ورش عمل خلال الشهر الجاري لتعريف الأكاديميين وأولياء الأمور والطلاب بطرق الاستفادة من الفرص التعليمية التي يتيحها برنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا للابتعاث، وإطلاعهم على شروط القبول للبرنامج، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور البارز لأولياء الأمور والأكاديميين في المساهمة في بناء قدرات الطلاب وتمكينهم من المساهمة في تنمية المحافظة في المستقبل.

كما تركز ورش العمل على التعريف بالبرنامج وأثره في مستقبل التنمية في المحافظة.

وتزامناً مع ورش العمل، أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا جولات تعريفية متنقلة تجوب المناطق الرئيسية والمراكز التابعة للمحافظة وذلك لنشر الوعي بالبرنامج والرد على استفسارات الأهالي.

وتعليقاً على الحملة، قال عبدالله الخليوي، المشرف العام على برنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا للابتعاث : “تأتي هذه الحملة الواسعة ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها الهيئة الملكية لمحافظة العلا للتعريف ببرنامج الابتعاث الذي يهدف إلى تمكين أبناء وبنات محافظة العلا من رسم مستقبل حيوي لمحافظتهم، وتطوير المهارات القيادية والريادية للشباب في المحافظة وبناء جيل قادر على تحقيق التنمية المستدامة للعلا”.

يذكر أن الهيئة الملكية هي الجهة المسؤولة عن تنمية المحافظة كواحدة من أهم المناطق الأثرية والثقافية في المملكة، وقد أطلقت الهيئة برنامج الابتعاث الشهر الماضي للمساهمة في بناء مجتمع معرفي في المحافظة حيث يهدف البرنامج إلى تطوير الكفاءات والكوادر الوطنية لأبناء وبنات المحافظة ومنحهم فرصة للمشاركة في حركة التنمية المستقبلية من خلال ابتعاثهم للدراسة في جامعات ومؤسسات تعليمية في الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وفرنسا لنيل درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الدراسات العليا في مجالات السياحة والضيافة والتقنيات الزراعية وعلم الآثار والتاريخ كمرحلة أولى وذلك لخدمة جهود تنمية وتطور المحافظة.

كما يمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج التسجيل عبر زيارة الموقع الإلكتروني المخصص للبرنامج على الرابط (هنا) حيث سيتم إغلاق باب التقديم للمرحلة الأولى من البرنامج يوم الأربعاء 12 جمادى الآخرة 1439هـ الموافق 28 فبراير 2018م.







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