6 وظائف هندسية شاغرة لدى مصفاة ساسرف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مصفاة أرامكو “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة ومشاريعها في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: – مهندس مشروع- ميكانيكي.

– مهندس تصميم مشروع.

– مهندس تصميم- ميكانيكي.

– مراقب مشروع.

– مهندس تصميم- الآلات.

– مهندس تصميم- كهرباء. وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 فبراير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 أبريل 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من (هنا)







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