62 بقرة دية عسكري مات مسمومًا

المواطن - متابعة

قضت محكمة بمدينة واو في جنوب السودان، بإلزام شخصين بدفع 62 رأسًا من الأبقار دية عقيد في الجيش مات مسمومًا.

وألزمت المحكمة الطبيب نيكسون أنطوني وشخص آخر بدفع 31 رأسًا من الأبقار لكل منهما، على خلفية حادثة تسمم قيادات بالجيش الشعبي ما أدى إلى وفاة جنرال يدعى مطوك أكي.

وبحسب صحيفة اليوم التالي فقد نقل العقيد مطوك أكيج قائد العمليات بالإنابة بواو إلى المستشفى في أغسطس من العام الماضي،لكنه فارق الحياة، فيما أصيب 57 آخرون من عناصر الجيش باشتباه بتسمم غذائي في ورشة نظمتها بعثة الأمم المتحدة لعناصر الجيش الشعبي بالقيادة العسكرية بمدينة واو.