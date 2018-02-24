69 حادثًا مروريًّا في الرياض بسبب أمطار اليوم

المواطن- الرياض

أعلن الهلال الأحمر في الرياض، عن تلقيه 336 بلاغًا، اليوم السبت؛ بسبب الأمطار، منهم 144 حالة منقولة.

وأوضح الهلال الأحمر أن ضمن البلاغات 69 حادثًا مروريًّا، و41 حالة تنفسية.

وقبل قليل، وجه الإنذار المبكر تحذيرًا جديدًا إلى أهالي الرياض.

وأكد الإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح الإنذار المبكر أن الحالة مستمرة حتى يوم غد الأحد في الخامسة مساءً، على مناطق الدوادمي وعفيف.







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