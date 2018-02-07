7 قتلى.. الجيش التركي يتكبد أكبر خسارة في يوم واحد بعفرين

المواطن- متابعة

لقي 7 جنود أتراك مصرعهم، اليوم السبت، في العملية التي تشنها أنقرة على مقاتلين أكراد في شمال سوريا، بينهم 5 قتلوا في هجوم واحد استهدف دبابة، كما أعلن الجيش التركي.

وهذه الحصيلة هي الأعلى للجيش في يوم واحد في العملية التركية التي أطلقتها أنقرة في 20 يناير ضد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها أنقرة “مجموعة إرهابية”.

والهجوم على الدبابة الذي لم تُكشف تفاصيله بعدُ، يعتبر الأكثر دموية في هجوم واحد على الجيش خلال العملية حتى الآن.

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لخسائر الجيش التركي إلى 14 قتيلًا.







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