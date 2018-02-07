7 وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

– فني مختبر مراقبة الجودة: الدرجة الجامعية في تخصص الكيمياء التحليلية.

– مهندس إنتاج: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الكهربائية)، أو أي من المجالات الهندسية ذات الصلة.

– مهندس الموثوقية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلوم الكيميائية، الميكانيكية، الأجهزة، أو الهندسة الكهربائية).

– أخصائي مصادر: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال، الإدارة)، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي إدارة العقود: درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة.

– مسؤول تحسين الصحة والسلامة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو العلوم).

– فني امتثال الصحة والسلامة: شهادة الدبلوم في تخصص تكنولوجيا الهندسة، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 فبراير 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)







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