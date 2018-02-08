8 معلومات عن حمد آل الشيخ رئيس هيئة الولاية على أموال القاصرين الجديد

المواطن- الرياض

صدر أمر ملكي، يوم أمس الاثنين، بتعيين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ رئيسًا لمجلس إدارة هيئة الولاية على أموال القاصرين.

وترصد صحيفة “المواطن” السيرة الذاتية للدكتور حمد آل الشيخ في نقاط..

1- عمل الدكتور حمد آل الشيخ في السابق وكيلًا لجامعة الملك سعود للتطوير والجودة، وهو عضو مجلس جامعة الملك سعود، ورئيس لجنة الصياغة للدراسة الذاتية، ورئيس لجنة جائزة التميز لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

2- شغل منصب عميد معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية- جامعة الملك سعود، ووكيل كلية إدارة الأعمال للتطوير والاعتماد، ورئيس قسم الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود.

3- في ديسمبر 2011 صدر أمر ملكي بتعيين حمد آل الشيخ نائباً لوزير التربية والتعليم لشؤون البنين بالمرتبة الممتازة.

4- وفي يونيو 2017 جرى تعيينه مستشارًا بالديوان الملكي.

5- حقق الدكتور حمد آل الشيخ قفزات متتالية في مجاله العلمي إذ حصل على شهادة الدكتوراه بالفلسفة “تخطيط وتنمية اقتصادية؛ اقتصاديات نفط وموارد؛ اقتصاد دولي؛ سياسات اقتصادية” من جامعة ستانفورد “كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأميركية”، وماجستير تخطيط وتنمية من جامعة ستانفورد، وماجستير اقتصاد من جامعة سان فرانسيسكو.

6- أصدر الدكتور حمد آل الشيخ مؤلفات عدة في المجال الاقتصادي والتنمية، وألف عدة كتب بالاقتصاد الرياضي.

7- هو عضو في جمعية الاقتصاد السعودية، وجمعية الاقتصاد الأميركية، وجمعية الاقتصاد الزراعي الأميركية، وجمعية اقتصاديات الموارد والبيئة.

8- نجح الدكتور حمد آل الشيخ في القيام بالمهام التي أسندت له من قبل قيادة المملكة، خلال السنوات الماضية على أكمل وجه.







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