بالصور.. إغلاق 9 مطاعم وبوفيهات ومحلات غذائية بالخرج

المواطن - الخرج

صادرت إدارة صحة البيئة ببلدية محافظة الخرج أغذية معلبة وحلويات منتهية الصلاحية بعدد من المحلات التجارية، وأكلات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وضبطت البلدية مخالفات لسوء النظافة في مطاعم، وفرضت الغرامة بحدها الأعلى، إضافة إلى إغلاق 9 محلات ما بين مطاعم وبوفيهات ومحلات لبيع المواد الغذائية، وذلك أثناء تكثيف حملات المراقبة والتفتيش خلال الفترة الماضية على المحلات التجارية لبيع المواد الغذائية والمطاعم.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس أحمد بن محمد البكيري، أن الجولة تمت لمختلف الأنشطة التجارية والغذائية ضمن برنامج الرقابة والمتابعة المستمرة وعمليات التفتيش والحملات الميدانية المفاجئة للمطاعم والمحلات التجارية، للتأكد من سريان شهادات العاملين الصحية ومدى التزامهم بالاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط.







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