آل الشيخ: ردود فعلي تشبه الجماهير.. وأنتظر الأفضل من السهلاوي

المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، رسالة إلى الجماهير ونجم نادي النصر والمنتخب السعودي محمد السهلاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على “تويتر”، قبل قليل: “كوني في موقع المسؤولية هذا لا يعني انني لست مثل باقي المشجعين المحبين للمنتخب وردود فعلي تشبه تمامًا ردود فعلكم”.

وتابع رئيس الهيئة العامة للرياضة قائلًا: “السهلاوي نازل مستواه هذه حقيقة ولولا معرفتي أن عنده أفضل ما تضايقت لذلك لازلت انتظر منه ومن اخوانه اللاعبين أكثر”.

وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد خسر من نظيره البلجيكي برباعية، أمس الثلاثاء، ضمن برنامجه الإعدادي استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2018، وآثار أداء الأخضر غضب تركي آل الشيخ.

وقال آل الشيخ على “تويتر” بعد مباراة السعودية وبلجيكا: “مستوى سيئ، لازم نحصل راس حربة.. عبدالله الحمدان على صغر سنه أفضل من مستوى السهلاوي الحالي.. مو معقول ما عندنا محور صريح”.

وأضاف رئيس هيئة الرياضة: “لازم نعرف حجمنا.. لسنا جيل ماجد والهريفي وسعيد وسامي ومسعد وجميل.. أجرب شاب ولا أتحمل السهلاوي يوطي الكورة”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :