آل الشيخ: مصر قادرة على تنظيم المونديال

المواطن- الرياض

قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، إن مصر قادرة على استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وفي تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أكد آل الشيخ أن مصر قادرة على استضافة كأس العالم وستكون جاهزة خلال الخمس سنوات القادمة لتحقيق ذلك.

وأضاف أنه في حال نجحت خطة العمل التي سيضعها مع خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة المصرية وهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري للعبة سيتحقق شرف تنظيم مصر للمونديال.

وكانت مصر قد تنافست على طلب تنظيم بطولة كأس العالم التي أقيمت عام 2010، لكنها لم تحصل على أي صوت وقتها، ليتم منح شرف تنظيم تلك النسخة إلى جنوب إفريقيا.







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