آل الشيخ يحتفل بتجديد عقد نجمي الأهلي المصري بهذه الطريقة

المواطن - محمد سمعه

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة والرئيس الشرفي للأهلي المصري، صورته مع الثنائي المصري أحمد فتحي وعبدالله السعيد بعد تجديد عقديهما مع الأهلي المصري.

ووضع تركي آل الشيخ صورته مع عبدالله السعيد وأحمد فتحي، عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، وذلك بعد تجديد الثنائي لعقديهما مع فريق الأهلي.

وكان أحمد فتحي جدد عقده مع النادي الأهلي بالأمس لمدة موسمين، وكذلك أعلن المارد الأحمر اليوم عن تجديد عقد اللاعب عبدالله السعيد حتى عام 2020.

وكان عبدالله السعيد انضم إلى صفوف الأهلي المصري في عام 2011 قادمًا من صفوف الإسماعيلي.

ويستعد النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة لمواجهة نادي مونانا الجابوني في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.







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