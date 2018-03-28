آل الشيخ يدافع عن بيتزي وينتقد الأخضر بهذه الطريقة

المواطن - الرياض

دافع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي وذلك بعد خسارة المنتخب السعودي من نظيره البلجيكي وديًا.

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلًا: للأسف نحن أبطال في البلاي ستيشن.. العيب مو في بيتزي.. أجل طموحنا دور الثمانية.. معصي.. وهذا المستوى والروح.

وتابع آل الشيخ: عبدالله الحمدان. فراس البريكان. هارون آدم.

وأضاف آل الشيخ: شكلنا مطولين.. منتخب أبو نقطة.

وكان منتخب السعودية خسر برباعية دون رد من المنتخب البلجيكي في مباراة أقيمت في مدينة بروكسل عاصمة بلجيكا.

يذكر أن منتخب السعودية كان تعادل يوم الجمعة الماضية مع المنتخب الأوكراني بهدف لكل فريق.







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