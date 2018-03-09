آل الشيخ يرد على اتهامه بهبوط مستوى لاعبي الهلال وإقالة دياز

المواطن - مروة نبيل

علق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، على الانتقادات التي توجه إليه بسبب هبوط مستوى الهلال وإقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التدوينات القصير “تويتر”.

وكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة سلسلة تغريدات عبر حسابه على “تويتر”، وقال: “إلا بتطلعوني أقلت دياز بالقوة؟! وهل أنا سبب هبوط مستوى لاعبي الهلال؟! شوية عقل ! اللي ما يأكل بيده ما يشبع !”.

وتابع: “دياز أضاع ١٧ نقطة في الدوري! وشالته الإدارة… بس لازم شماعة… لييييه تغرد! فز في الملعب ومحد غير الله يقدر عليك!”، مُضيفًا: “ترى الاتفاق على فكرة هازم كل الفرق الدور الثاني !”.

وأضاف: “وزي ما الهلال رايح منه سالم النصر رايح منه يحيى والاتحاد فهد… والهلال جاب محترف مكان سالم!”، وتابع: “لا تقول ولع لا تقول ولع!!! فز في الملعب ولا عليك من أحد… وأيه ولع الدوري فرق نقطة ومباراة الهلال والأهلي الحاسمة”.

وواصل: “والدور الأول الهلال متعادل مع الاتفاق في وجود الداهية دياز…!”، وأضاف: “اثنين محترفين مصابين والثالث حارس جايبينه وما يلعبونه والرابع مهاجم يوم يلعب عشرة لا … وفي الأخير يا تركي آل الشيخ يادب!”.

واستمر رئيس الهيئة العامة للرياضة في تغريداته الغاضبة، وقال: “في ناس لو مات فيل في ساحل العاج قالوا تركي آل الشيخ !”.

وسرد آل الشيخ نتائج الهلال مع دياز بعد نهائي آسيا وكتب:” تعادل مع الاتحاد، تعادل مع الشباب، تعادل مع الفيصلي، تعادل مع الاتفاق، تعادل مع الفتح، خسر من الفيحاء، تعادل مع الاتحاد، خرج من كأس الملك من القادسية، تعادل مع النصر، تعادل مع العين، خسر من الاستقلال.. تركي آل الشيخ السبب… ليه سمين ليه تغرد !”.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام نظيره الاتفاق اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري السعودي للمحترفين بهدفين مقابل هدف، ليستمر في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن النادي الأهلي.







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