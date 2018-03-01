آل الشيخ يزور مقر إقامة #كأس_هيئة_الرياضة_للقيمرز

المواطن - الرياض

حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة على زيارة مقر إقامة بطولة كأس هيئة الرياضة للقيمرز.

ونشر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة على موقع تويتر صورًا لزيارة آل الشيخ إلى مركز إبسك للمؤتمرات والمعارض والذي يحتضن كأس هيئة الرياضة للقيمرز.

ويشارك في بطولة كأس هيئة الرياضة للقيمرز أكثر من 1000 مشارك، حيث يشارك 1024 في لعبة فيفا 2018 بينما يشارك 200 فرد في لعبة TEKKEN للمصارعة وآخرون في ألعاب أخرى مثل SUPER SMASH و LEAGUE OF LEGENDS.

وسيحصل الفائز في لعبة فيفا 2018 على سيارة لاند كروزر، بينما يحصل الفائزون في المسابقات الأخرى على جوائز أخرى نقدية.

يذكر أن قنوات KSA SPORTS بإطلالتها الجديدة هى من تنقل فعاليات كأس هيئة الرياضة للقيمرز والذي انطلقت بداية من الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة.

وحرص المشاركون على التواجد في الساعات المبكرة من صباح اليوم من أجل الاستعداد لتسجيل أسمائهم والمشاركة في بطولة كأس هيئة الرياضة للقيمرز.







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