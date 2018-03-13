آل الشيخ يهنئ الأهلي بعد فوزه بلقب الدوري المصري

المواطن - محمد سمعه

هنأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري الأخير، وذلك بعد فوزه بلقب الدوري المصري للمرة الـ40 في تاريخه.

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر قائلًا: “ألف مبروك للأهلي بطولة الدوري، مبروك لكل جماهير وعشاق القلعة الحمراء”.

وكان النادي الأهلي تُوج بلقب الدوري المصري بعد تعادل منافسه المصري البورسعيدي مع فريق الإنتاج الحربي بدون أهداف.

نجح الأهلي المصري في الفوز بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي وللمرة الـ40 في تاريخه.

يأمل الأهلي المصري في الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه في العام الحالي.







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