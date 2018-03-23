آل الشيخ يوجه رسالة لرئيس النادي الأهلي.. ما هي؟

المواطن - مروة نبيل

حرص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، على توجيه رسالة إلى رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب؛ لمعاناته من أزمة صحية شديدة.

ونشر رئيس النادي الأهلي الشرفي آل الشيخ صورة لأسطورة كرة القدم المصرية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها قائلًا: “ألف سلامة لك يا محمود، وإن شاء الله تعود لي أهلك وأحبابك بخير”.

ويتمتع رئيس الهيئة العامة للرياضة آل الشيخ بعلاقة قوية مع محمود الخطيب، وكان يُسانده خلال فترة انتخابات النادي الأهلي المصري نوفمبر الماضي، قبل أن يُقرر مجلس إدارة القلعة الحمراء منحه الرئاسة الشرفية في شهر ديسمبر؛ نظرًا لإسهاماته في المشروع الخاص بإنشاء الإستاد.

ويُعاني رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري من آلام شديدة أسفل الظهر وتؤثر على حركة القدم اليُمنى؛ ويُسافر بين الحين والآخر؛ للاطمئنان على حالته الصحية، ويتواجد حاليًّا في الإمارات، ضمن برنامج علاجي لمدة 4 أسابيع.







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